Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia travolge la Romania e accede alla seconda fase

26 febbraio 2018

Si gioca a Cluj-Napoca la quarta partita del girone di qualificazione che vede l'Italia reduce da tre vittorie di fila. L'Italia parte con un quintetto formato da Vitali, Della Valle, Abass, Burns e Pascolo. Il primo quarto degli azzurri è davvero sensazionale, dopo 1'40” il parziale è di 6-0 grazie ad una tripla e a un libero di Della Valle. Dopo 5' il parziale è addirittura di 14-4 con Della Valle che tocca quota 7 punti. L'Italia domina e la Romania sbaglia tantissimo in attacco, una splendida schiacchiata di Abass vale addirittura il +17. Il primo quarto si chiude addirittura sul 35-12 per gli azzurri grazie a quattro punti di Polonara. Nel secondo quarto si segna poco per i primi minuti, tant'è che Fontecchio sblocca il parziale dopo quasi 3' per segnare il 37-12. Botta e risposta con l'Italia un po' più rilassata visto il punteggio e Della Valle segna il 47-25 col quale si va all'intervallo lungo. La partita riprende sempre con lo stesso copione, tant'è che il risultato inizia a prendere proporzioni smisurate con l'Italia avanti di 30 punti dopo i due punti di Abass. Altri cinque punti dell'ala valgono addirittura il +35 su una Romania praticamente tramortita e non più in partita. Segnano praticamente tutti e Michele Vitali segna il +40 con l'Italia che chiude la terza frazione sul 76-36. Partita chiusa e ultimo quarto in passerella con l'Italia che chiude addirittura avanti di 51 punti e alla sirena è 101-50. Top scorer per l'Italia Della Valle con 29 punti all'attivo. Una vittoria che lancia l'Italia (che giocherà ancora con Olanda e Croazia) alla seconda fase dove incrocerà il girone C che comprende Polonia, Lituania, Ungheria e Kosovo.