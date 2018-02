Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia batte anche l'Olanda

23 febbraio 2018

Partita praticamente mai in discussione con gli azzurri che chiudono il primo quarto 26-13. Nel secondo quarto l'Italia si ritrova avanti anche di 16 punti grazie sempre a Della Valle, ma poco dopo Schaftenaar (il migliore dell'Olanda che chiuderà con 17 punti all'attivo) fissa un parziale di 7-0 per gli orange che riapre la partita. L'Olanda chiude il secondo quarto sotto di 11 punti ma l'Italia nel terzo controlla il match e allunga ancora. Alla sirena il risultato è di 80-62 per premiare la squadra di Sacchetti che lunedì, in Romania, cercherà di chiudere il discorso qualificazione alla seconda fase.