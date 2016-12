Basket: Preolimpico in casa per l'Italia

19 gennaio 2016

La Fiba ha deciso: l'Italia è uno dei tre paesi che ospiteranno i tornei preolimpici dal 4 al 10 luglio, insieme a Serbia e Filippine. Questo significa che gli azzurri del neo ct Ettore Messina si giocheranno il pass per i Giochi di Rio 2016 in casa, precisamente al PalaAlpitour di Torino. Ogni torneo - gli altri due si svolgeranno a Belgrado e a Manila - vedrà sfidarsi sei squadre per aggiudicarsi il posto in palio per le Olimpiadi.