Basket, Pozzecco nuovo coach della Fortitudo

27 marzo 2018

Quello del Pozz, in realtà, è un ritorno: da giocatore, infatti, Gianmarco ha vestito la canotta della Fortitudo dal 2002 al 2005 per poi trasferirsi in Russia, al Khimki. Cestisticamente cresciuto a Trieste, il goriziano ha raggiunto l'apice della sua carriera a Varese dove ha conquistato lo storico scudetto della stella e una Supercoppa italiana tra il '94 e il 2002. L'Orlandina Basket è stata l'ultima squadra del Pozzecco giocatore e la prima del Pozzecco allenatore, prima del ritorno nell'amata Varese (di cui è poi diventato cittadino onorario nel novembre 2017) nel 2014-2015 e il passaggio in Croazia, come vice, al Cedevita tra il 2015 e il 2017.



Nel 2004 Pozzecco ha fatto parte della storica spedizione azzurra che conquistò un indimenticabile argento olimpico ad Atene. Ora per il Pozz è tempo di tornare in Italia, in una città, Bologna, che conosce e lo conosce. Per cercare una promozione fortemente voluta e attesa da una delle piazze più calde del basket italiano.