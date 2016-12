Basket, playoff Serie A: Venezia si avvicina alla finale

7 giugno 2015

Venezia vince in scioltezza gara 5 della semifinale scudetto e mette Reggio Emilia con le spalle al muro. Non c'è storia al Taliercio, la Reyer domina a lungo e vince 89-67 ( Peric 30; Cinciarini 13 ), portandosi così sul 3-2. A decidere è la miglior prestazione dal suo arrivo in Italia di Hrvoje Peric, autore di ben 30 punti. Ora la serie torna al PalaBigi, martedì è in programma una gara 6 che può proiettare in finale la squadra di Recalcati.

Difficile valutare gara 5. Partita molto meno equilibrata rispetto alle altre della serie: la Reggiana che non può non pagare i tanti infortuni che stanno condizionando la semifinale scudetto, ma pur dimostrando subito di essere in pessima serata al tiro regge fino all'intervallo.

La squadra di Menetti però chiude il match con 18/44 da due e 6/18 da tre, percentuali pessime per una sfida che poteva valere davvero tanto in ottica qualificazione.

Dall'altra parte invece Venezia fa una buona partita difensiva e dal punto di vista realizzativo decide di affidarsi soprattutto all'incredibile serata di Hrvoje Peric. Il croato sfoggia la sua miglior prestazione dall'arrivo in Serie A e mette 30 punti in 37 minuti, con 9/11 da due e 3/3 dall'arco. Numeri da capogiro che mettono presto la partita in cassaforte, per la gioia del pubblico di Mestre. Pubblico che, in caso di vittoria tra due giorni a Reggio Emilia, rivedrà i propri beniamini direttamente in finale.