Basket, playoff Serie A: Venezia espugnata, Reggio Emilia in finale

11 giugno 2015

Dopo aver cancellato il primo match point per Venezia e aver pareggiato 3-3 la serie di semifinale vincendo sul proprio campo, la Grissin Bon Reggio Emilia vince 70-63 al Taliercio contro l'Umana Reyer per conquistare la prima storica finale Scudetto che vedrà i biancorossi di fronte alla Dinamo Sassari. Gara 7 si gioca a ritmo controllato e il punteggio è basso: a fine primo quarto Reggio conduce 16-14 mentre all'intervallo lungo è Venezia ad avere la testa avanti, 34-29, grazie ad un break di 7-0 per chiudere il periodo con la bomba di Julyan Stone a fil di sirena.



All'inizio della ripresa la Reyer tocca anche il +9 sul 38-29 ma la Grissin Bon, con gli esperti Cinciarini, Kaukenas e Darjus Lavrinovic, quest'ultimo recuperato all'ultimo, ricuce lo strappo e con un controparziale di 11-0 si porta avanti 40-38. Al 30' la squadra di coach Menetti conduce 48-46. Nel quarto periodo, con Venezia avanti 53-51, la gara si spezza con un break da 9-0 di Reggio con una bomba di Polonara per il sorpasso e poi tre canestri firmati dallo stesso Polonara, Lavrinovic e Cinciarini. E il playmaker poco dopo mette la bomba del 63-55 che spegne definitivamente le speranze dei lagunari. Nei secondi conclusivi i liberi di Della Valle e Silins rendono vane le bombe di Goss e Viggiano.



Venezia, che chiude con una gara da 9 su 30 da tre, ha 15 punti da Peric mentre Reggio Emilia si gode i 18 punti di Cinciarini, i 15 di Lavrinovic, i 13 di Della Valle e i 12 di Polonara. Domenica 14 giugno scatta la serie finale per lo Scudetto: gara 1 e gara 2 a Reggio, poi gara 3 e gara 4 in Sardegna a Sassari.