Basket, playoff Serie A: Trento si vendica su Venezia e vola in finale con Milano

31 maggio 2018

Alla BNM Group Arena si gioca gara-4 delle semifinali playoff di Serie A. La Dolomiti Energia Trentino ha l’occasione di chiudere la serie in casa contro i campioni in carica dell'Umana Reyer Venezia. Primo quarto in cui gli ospiti partono forte, riuscendo fino al 7’ a stare avanti nel punteggio grazie a Watt e Tonut ma dall’altra parte Forray è scatenato e riesce a realizzare ben 8 punti. In seguito la squadra di Buscaglia passa avanti e conclude con il parziale di 25-20. Nella seconda frazione però Venezia riesce a reagire: ci pensano Dominique Johnson e Sosa con due bombe a firmare il sorpasso, poi il croato Peric, con un tocco morbido, aumenta il vantaggio dei lagunari. Trento sembra un po’ scossa, anche perché Sutton, irriconoscibile, non riesce mai ad entrare in partita, venendo inoltre graziato per una gomitata su un avversario. I ragazzi di De Raffaele però sembrano aver superato i momenti di difficoltà iniziali, guidati da uno strepitoso Watt che, con altri 9 punti, raggiunge quota 12 in questo match, mentre nel finale di quarto tocca nuovamente a Forray, che invece arriva a 10, e a Gomes tenere a galla la Dolomiti. Il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti (36-41): da evidenziare una splendida giocata difensiva di Cerella su Shields a pochi secondi dall’intervallo lungo.



Con l’inizio del secondo tempo il pubblico della Group Arena spinge i propri beniamini, anche se Sutton continua a deludere, sbagliando in 1’ due liberi e un tiro da due. Dall’altra parte Daye non sbaglia da tre e permette alla Reyer di stare avanti di otto. Trento però non getta ancora la spugna: è il lituano Silins con due triple, assieme a Shields, a pareggiare i conti (44-44). In seguito succede di tutto: dapprima Haynes, da tre, riporta Venezia in vantaggio, poi una bomba di Silins, la terza consecutiva, e Forray permettono alla squadra di coach Buscaglia di tornare a comandare il match (49-47). Al 7’ sono quattro i giocatori di casa ad aver superato i 10 punti: Forray, Silins, Shields e Hogue. Un finale di frazione strepitoso per la Dolomiti Energia, mentre l’Umana fa fatica a imporsi in attacco. Quando mancano solo 10’ il risultato è di 62-57. La difesa di Trento però è ancora decisiva nell’ultimo quarto, riuscendo a bloccare tre offensive degli avversari, portandosi poi a addirittura a +10. Al 4’ le forzature dei locali permettono ai lagunari, con le triple di Johnson, Daye e Haynes, di tornare in partita (69-65). Sutton però, dopo essersi sbloccato nel quarto precedente, esce dal guscio e realizza punti importanti per la Dolomiti. La Reyer si sveglia nuovamente, ma negli ultimi 60’’ Trento aumenta di nuovo il vantaggio, vincendo con il punteggio di 84-76. Adesso coach Buscaglia è pronto a giocarsi nuovamente lo scudetto: in finale ci sarà lo scontro con l’Olimpia Milano.