Basket, playoff Serie A: strapotere Milano, Sassari fa 1-1

20 maggio 2015

Tutto facile per Milano che, in gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto, batte 99-72 Bologna portandosi 2-0 nella serie. Venerdì, in casa della Granarolo, l'Olimpia campione d'Italia in carica avrà la prima chance per chiudere i conti e volare in semifinale. L'EA7 fa subito la voce grossa e chiude il primo quarto sul 23-12 amministrando il largo vantaggio prima dell'intervallo lungo e dilagando nel terzo periodo dove piazza un parziale di 26-17. Milano manda cinque giocatori in doppia cifra: Brooks (16), Gentile (15), Hackett (13), Cerella (13) ed Elegar (12). A Bologna non bastano i 24 di Hazell e i 22 di Ray per evitare la batosta.



Decisamente più equilibrata gara 2 dell'altro quarto di finale tra Trento e Sassari. Al PalaTrento la Dinamo di coach Sacchetti piazza subito un break di 11-0, ma Trento recupera e impatta sul 15-15. Il primo quarto si chiude sul 21-21 con uno spettacolare duello a distanza tra Mitchell (11 punti, 3/3 da tre) e Lawal (10). Altro strappo della Dinamo che, con un parziale di 15-0, vola sul 24-36. Non si fa attendere la risposta della squadra di Buscaglia che accorcia sul 42-46, punteggio con il quale si va all'intervallo lungo. Inizia il terzo quarto e la musica non cambia: break di Trento (9-0) ma Sassari risponde e torna a contatto. Partita bellissima, giocata punto a punto. Il Banco di Sardegna piazza l'allungo decisivo in avvio di quarto periodo e la Dolomiti Energia deve arrendersi. I sardi chiudono con 21 punti di Sosa e 18 di Lawal, i trentini rispondono con i 21 di Mitchell (4/9 da tre) e i 17 di Owens. La serie ora di sposta in Sardegna: venerdì a Sassari va in scena gara 3.