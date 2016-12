Basket, playoff Serie A: riscossa Milano, Venezia al tappeto

21 maggio 2016

Reazione di forza, da grandissima squadra dell'EA7 Emporio Armani Milano che travolge 78-65 l'Umana Reyer Venezia in gara 2 e pareggia la serie di semifinale. Al PalaDesio l'Olimpia, con le spalle al muro dopo il ko di gara 1, spazza via i veneti in un gran primo tempo, chiuso 47-25 con una tripla sulla sirena di Simon, e poi nella ripresa si limita ad amministrare il margine fino alla fine. Lunedì sera gara 3 al Taliercio.

La sfida del PalaDesio vede Milano iniziare forte e volare sul 9-2 con una tripla di Simon. Bramos con le sue bombe tiene in gara Venezia ma poi sono Macvan e ancora Simon a dare all'EA7 il +11 sul 23-12 dopo i primi 10 minuti. Il secondo quarto si apre con un 6-0 per la squadra di Repesa che vola a +17 poi, con la Reyer che prova a restare a galla con Jackson e Pargo che mettono i punti sul 39-25, l'Olimpia rimette il piede sull'acceleratore con Lafayette e Gentile, prima che Simon realizza da tre sulla sirena per il 47-25 con cui le squadre rientrano negli spogliatoi.



Dopo l'intervallo Milano riparte forte e tocca il massimo vantaggio sul +25, 55-30, con una bomba di Simon e i liberi di McLean. Sembra finita ma Venezia pian piano recupera punti, grazie in particolare al baby Tonut, a Viggiano e a Mike Green che firma il -10 con due liberi. Venezia arriva anche a -9 con una bomba di Jackson ma al 30' l'EA7 conduce 64-53. Nel quarto periodo la Reyer resta a contatto ma non riesce a riaprire del tutto la gara e così è Cerella dall'arco a mettere la bomba del 71-58. Poi non succede più nulla finchè è ancora Lafayette a firmate la tripla del 74-68 a 2 minuti dalla fine che manda i titoli di coda.



Il finale è 78-65 per l'Olimpia che ha 17 punti da Simon e 11 da Macvan e Batista. Per la Reyer 13 punti di Bramos, 11 di Pargo e 10 di Tonut. Lunedì sera alle 20.45 gara 3 al Taliercio.