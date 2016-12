Basket, playoff Serie A: Reggio travolge Venezia, è 2-2

5 giugno 2015

Trascinata dall'entusiasmo di un PalaBigi bollente, la Reggiana riesce in una vera e propria impresa travolgendo la squadra di Recalcati, favorita della vigilia per i tanti infortuni in casa emiliana. E' uno spettacolare secondo tempo dei padroni di casa a fare la differenza: dopo due quarti estremamente equilibrati, la Grissin Bon difende forte, scappa e non si volta più indietro. Menetti ritrova Silins proprio nel momento del bisogno, il lettone (in ombra sin qui nei playoff) si carica la squadra sulle spalle nei momenti chiave e chiude con 13 punti.



Ma Reggio come al solito vince di squadra. Mussini è perfetto nella marcatura di Goss ma a pochi secondi dalla fine si fa male ricadendo a terra dopo una tripla e appoggiando male la caviglia destra: difficile, almeno all'apparenza, il suo recupero per gara 5 a Mestre. Ottime prove anche per Kaukenas (14 a referto) e Cinciarini (13); nella Reyer si salva soltanto Jeff Viggiano, che nei primi due quarti tiene in vita gli ospiti e arriva alla sirena con 14 punti. Venezia esce dal match con il peggior punteggio in quattro partite e una sconfitta che potrebbe far perdere parecchia fiducia.