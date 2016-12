Basket, playoff Serie A: Reggio sul 2-0, Avellino si arrende

20 maggio 2016

Vittoria autoritaria quella della Reggiana, che soffre per larghi tratti la fisicità degli avversari ma riesce sempre a tenere saldamente le redini della partita, mantenendo l'equilibrio in un ultimo quarto da 20-20 di parziale e portando così la serie su binari a lei congeniali. Sono Buva e Cervi, autori rispettivamente di 20 e 19 punti, a mettere in difficoltà la Grissin Bon sotto canestro; i padroni di casa però tengono botta e ottengono il contributo di tutti i loro giocatori migliori, infliggendo un'altra ferita ad Avellino.



Stefano Gentile e Kaukenas, autore del buzzer beater che chiude la contesa a buoi ormai scappati per la Sidigas, sono i migliori con 13 punti a testa. In doppia cifra vanno però anche Polonara e Della Valle con 11 punti e Lavrinovic con 10. Importante anche l'apporto di Silins (7 punti in 21 minuti), che ad inizio terzo quarto sposta parecchio in fase offensiva. Adesso la serie vola in Irpinia: il PalaDelMauro ha il potere di rianimare Avellino e di far continuare il sogno della Sidigas. Vedremo se Reggio Emilia si dimostrerà più forte anche del fattore campo.