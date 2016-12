Basket, playoff Serie A: Reggio Emilia sbanca Venezia e fa 1-1

1 giugno 2015

Partita dai due volti al Taliercio la gara 2 delle semifinali playoff tra Umana Reyer Venezia e Grissin Bon Reggio Emilia. Dopo la sconfitta di gara 1 la Reggiana parte forte, scappa a inizio secondo quarto sul 27-16 e poi piazza un break di 11-0 per il 38-16 che vale il massimo vantaggio sul +22. All'intervallo i ragazzi di Menetti conducono 40-22, frutto di un 7 su 12 da tre di squadra e 10 punti a testa di Drake Diener e Darjus Lavrinovic. Dopo il riposo Venezia, grazie soprattutto a Tomas Ress e Jeff Viggiano, riduce lo scarto anche se Reggio Emilia conduce sempre di oltre dieci punti. La partita cambia nel quarto periodo: gli ospiti smettono di giocare e Venezia, complice l'ottimo impatto del giovane Michele Ruzzier, 8 punti, e dei canestri di Goss, 10 punti, e Peric, 22, rimonta arrivando fino al -1 sul 65-66. Reggio Emilia trema ma non crolla ed è Drake Diener, 14 punti, a mettere il canestro del 70-67 in penetrazione a 14" dalla fine che fa respirare gli ospiti. Dopo due gite in lunetta, Venezia ha l'ultima chance per tentare il pareggio con 5" sul cronometro ma Goss e Ress pasticciano sulla rimessa e il cronometro va a zero per la gioia della Grissin Bon che vince 72-69 e fa 1-1 nella serie. Il migliore in campo è Darjus Lavrinovic, autore di 22 punti, mentre Andrea Cinciarini si dimostra come al solito decisivo con 7 assist uniti a 8 punti. Ora la serie si sposta a Reggio Emilia: gara 3 al PalaBigi mercoledì 3 giugno alle 20.45.