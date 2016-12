Basket, playoff Serie A: Reggio Emilia è viva, sarà gara 7

9 giugno 2015

La Grissin Bon Reggio Emilia è ancora viva, batte 82-78 la Reyer Venezia in gara 6 al PalaBigi e pareggia 3-3 la serie di semifinale dei playoff di A. La Grissin Bon, sotto 3-2, annulla il match point per gli orogranata nonostante le pesanti assenze di Mussini, Lavrinovic e Drake Diener. Ci pensano Kaukenas e Cinciarini, 22 e 20 punti, a firmare il successo reggiano: giovedì sera la decisiva gara 7 al Taliercio per un posto in finale.

La Reyer Venezia spreca il primo match point per volare in finale scudetto in gara 6 al PalaBigi di Reggio Emilia. Ci si aspettava forse una Grissin Bon arrendevole e rassegnata per le assenze pesanti di Mussini, Lavrinovic e invece la squadra di Menetti ha tirato fuori tutto il cuore e l'orgoglio e ha vinto 82-78, rimandando ogni verdetto alla decisiva gara 7 di giovedì sera al Taliercio.

Il primo quarto è molto equilibrato e vede Reggio avanti 22-20 mentre nel secondo quarto i padroni di casa allungano trovando anche il +9 (39-30) anche se all'intervallo è 39-33 grazie a tre tiri liberi di Phil Goss. Dopo l'intervallo la musica non cambia, la Grissin Bon fa corsa di testa ma la Reyer non vuole cedere e sorpassa sul 53-52 dopo un break firmato dal solito bollente Goss, 31 punti alla fine. Nel quarto periodo Reggio Emilia è sempre davanti ma Venezia resiste: sono Polonara, con una stoppata e un rimbalzo offensivo per il 77-71, e Silins con una bomba per l'80-74, a chiudere definitivamente il match.

Per Reggio Emilia spiccano i 22 punti dell'eterno Kaukenas e i 20 con 12 assist di Andrea Cinciarini. A Venezia non bastano i 31 di Goss e i 15 di Spencer Nelson.