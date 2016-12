Basket, playoff Serie A: Reggio e Cantù si conquistano gara-5

25 maggio 2015

Se da una parte del tabellone playoff Milano e Sassari stanno già preparandosi alla semifinale, dall'altra Reggio Emilia-Brindisi e Venezia-Cantù hanno bisogno di gara-5 per stabilire il vincitore. In gara-4 dei quarti, infatti, la GrissinBon espugna Brindisi 73-62 e riporta così la serie al PalaBigi. Seconda vittoria consecutiva al Pianella invece per l'AcquaVitasnella, che batte Venezia 81-64 e adesso cercherà l'impresa in casa della Reyer.

Tutto in piedi il PalaPentassuglia ad applaudire Brindisi nonostante il ko: l'Enel, che fino a quest'anno non aveva mai vinto una gara dei playoff, ha avuto la possibilità di chiudere la serie in casa ma l'esperienza di Reggio Emilia ha avuto la meglio e adesso la "bella" si giocherà al PalaBigi. Mattatore della serata Kaukenas, top scorer con 18 punti: la GrissinBon scappa subito sul +10, ma prima dell'intervallo i pugliesi trovano l'aggancio (29-29) e ad inizio ripresa il primo vantaggio (36-35). A quel punto però la squadra di Menetti ricomincia a macinare canestri, torna avanti sul 39-40 e poi scappa. Per Brindisi è notte fonda, non bastano i 12 di Mays e Zerini.



Si conferma super al Pianella invece Cantù, che domina dall'inizio alla fine gara-4 con Venezia, apparsa un a dire il vero po' stanca. L'AcquaVitasnella ha fatto leva sulla buona stella di Abbas, autore di 19 punti, e su una difesa di ferro. Alla Reyer non basta il lavoro sotto i tabelloni e i 21 centri di Ortner, miglior realizzatore del match: la squadra di Recalcati ha il merito di rimanere agganciata ai brianzoli sino a metà del terzo quarto (45-40), poi però è affondata sotto i canestri degli uomini di Sacripanti, abili a controllare il vantaggio fino alla sirena finale. Venezia ha due giorni per riorganizzarsi, al Taliercio non sono ammessi ulteriori passi falsi.