Basket, Playoff Serie A: Ragland stende Venezia, è 2-1 Avellino

30 maggio 2017

Dopo le prime due gare al Taliercio la serie tra la Sidigas e la Reyer Venezia si sposta ad Avellino, al PaladelMauro, sul punteggio di 1-1. L'avvio è equilibrato, il primo periodo si chiude sul 22-20 per i lagunari che poi in avvio di secondo quarto toccano il +9 sul 35-26 con le triple di Filloy e Bramos. La Sidigas e si affida alle sue stelle americane, Ragland e Logan, per chiudere lo strappo, rimettere la testa avanti e poi impattare sul 43-43, punteggio con cui si va all'intervallo.



In avvio di terzo periodo la gara si spezza: Avellino piazza un parziale di 14-0 con i soliti Ragland, Logan e Adonis Thomas, più la difesa di un pimpante Cusin, e vola al massimo vantaggio sul +15, 63-48. Venezia non ci sta e chiude il terzo periodo a -8 con due bombe di Julyan Stone ma la rimonta non va oltre e nel quarto periodo la Sidigas tiene in pugno la gara, con un margine che oscilla tra i 9 e i 14 punti. Il finale è 96-83 e giovedì sera si tornerà in campo al PaladelMauro per gara 4: la Reyer è spalle al muro, Avellino ha la chance di volare sul 3-1 e avvicinare la finale.



Tutto fa pensare che gli irpini saranno favoriti, soprattutto con un Joe Ragland che in gara 3 ha chiuso con 33 punti, 5 assist, 6 falli subiti e addirittura 43 di valutazione; bene anche David Logan, 21 punti, e Adonis Thomas, 15. Nelle file Reyer si salvano solo Haynes e McGee, autori di 19 punti ciascuno.