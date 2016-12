Basket, playoff Serie A: Milano vola in semifinale

22 maggio 2015

Milano chiude la serie contro Bologna e vola in semifinale. Dopo i due successi di Assago, i campioni d'Italia vincono 92-65 (Gentile 18, Ray 17) anche a Casalecchio di Reno ed eliminano la Virtus con un autorevole 3-0. Nell'altro quarto di finale, Sassari domina in casa contro Trento e si porta sul 2-1 grazie ad un netto 103-78 (Sosa 23, Baldi Rossi 15). Tra due giorni i sardi possono conquistare il pass per l'ennesima sfida all'Olimpia.

Per la prima volta dall'arrivo di Luca Banchi in panchina, Milano completa dunque lo 'sweep' sul diretto rivale. La scorsa stagione, nei quarti di finale, l'Olimpia aveva addirittura dovuto aspettare gara 5 contro Pistoia per festeggiare l'accesso alle semifinali: stavolta non ce n'è bisogno, il gap tra il roster dell'EA7 e quello della Granarolo è davvero troppo ampio. Bologna si presenta alla sfida con due dei suoi uomini migliori, Gaddy e Fontecchio, a mezzo servizio per problemi fisici. I campioni d'Italia non perdono l'occasione e azzannano la preda, dominando dall'inizio alla fine nonostante il cuore gettato sul parquet dai padroni di casa. Sei gli uomini in doppia cifra per i meneghini, con Gentile (18 punti) miglior realizzatore. Nella Virtus si salvano solo Ray (17) e lo stesso Fontecchio (14 punti in appena 23 minuti).

L'altro quarto di finale, quello tra Sassari e Trento, fa invece registrare il sorpasso dei sardi sulla Dolomiti Energia. Al PalaSerradimigni la squadra di Sacchetti si porta sul 2-1 con una prova solida, che evidenzia la maggior esperienza a questi livelli del Banco di Sardegna. Sono Sosa e Kadji (21 a referto con 5/5 da due e 3/6 da tre) a trascinare i padroni di casa, che per l'ennesima volta in stagione sfondano la soglia dei 100 punti. Si va dunque verso la stessa semifinale della scorsa stagione, quando l'EA7 ebbe la meglio nella serie col punteggio di 4-2 grazie a tre vittorie esterne ed una sola casalinga. Per i campioni in carica potrebbe anche essere l'occasione di vendicare le brucianti sconfitte subite quest'anno in Supercoppa Italiana e Coppa Italia.