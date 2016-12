Basket, playoff Serie A: Milano-Reggio, si alza il sipario

3 giugno 2016

E' il momento della verità. Scatta stasera la finale scudetto del campionato italiano di basket: ad Assago, in un Forum tutto esaurito da giorni, va in scena gara-1 tra Milano e Reggio Emilia. L'ultimo atto più atteso, e anche meritato per le dominatrici della regular season: Olimpia e Grissin Bon si sono a lungo contese la prima posizione in classifica, l'ha spuntata la squadra di Repesa grazie ad un finale di campionato migliore.



Valori rispettati anche nei playoff: Milano ha fatto fuori senza troppi problemi Trento (3-0 ai quarti) e Venezia (4-2 in semifinale), mentre la Reggiana ha demolito i campioni in carica di Sassari (3-0 nei quarti) ed è uscita vittoriosa dalla complicatissima sfida con Avellino (4-3). Ora la resa dei conti tra Repesa e Menetti, che in una serie potenzialmente lunghissima dovranno cercare di sfruttare tutta la profondità dei loro roster. E in questo l'Olimpia sembra partire leggermente avvantaggiata.



Non ci sarà il confronto diretto tra i fratelli Alessandro e Stefano Gentile. Il primogenito di Nando non potrà aiutare la Reggiana: per lui stagione finita a causa di un problema al polpaccio. Menetti recupera Veremeenko e punta su un Kaukenas in forma strepitosa alla tenera età di 39 anni, Repesa ha invece tutta la rosa a disposizione e ancora una volta dovrà scegliere chi mandare in tribuna tra Sanders, Lafayette e Jenkins. Insomma, ci sono tutti i presupposti per una finale esaltante: stasera, alle 20.45, si alza il sipario.