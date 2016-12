Basket, playoff Serie A: Logan show, Sassari rimonta Reggio in Gara-3

18 giugno 2015

Parte meglio Reggio Emilia che si porta subito sull'11-5. Sassari, spinta dal caloroso pubblico, recupera e, grazie ai canestri di Lawal e Sanders, chiude sul +4 (26-22) il primo quarto. Nel secondo parziale la Dinamo prende il largo arrivando anche sul +12 (vantaggio massimo) con un Sosa scatenato.

Pochi minuti prima dell'intervallo lungo rientra in campo Chikoko e la Grissin Bon si riporta sul -6 (43-37).

Al rientro dagli spogliatoi Sassari si addormenta letteralmente. Reggio mette a segno un parziale di 16-0 grazie soprattutto a un Della Valle straordinario autore di tre triple di fila. Dyson interrompe il digiuno dei sardi che provano a limitare i danni ma chiudono comunque sotto di 9 punti (56-47) il terzo quarto. Nell'ultimo parziale la Grissin Bon vola sul +13 (49-62).

Logan a questo punto sale in cattedra mettendo dentro ben 5 triple che riaprono l'incontro (66-66) mentre Sosa sigla il canestro del sorpasso (68-66). Lavrinovic si innervosisce sul quinto fallo personale e il conseguente tecnico mette virtualmente la parola fine al match. Sassari mantiene la calma e conquista la prima vittoria della serie. Oltre ai 25 di Logan con un 7/12 da tre punti, sono da segnalare i 16 di Dyson per Sassari. A Reggio non sono bastati i 18 di Della Valle, i 16 di Kaukenas e gli 11 assist di Cinciarini.

Fra due giorni va in scena Gara-4 sempre al PalaSerradimigni.