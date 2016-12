Basket, playoff Serie A: Cremona ko, Venezia in semifinale

14 maggio 2016

E' Venezia l'ultima squadra a qualificarsi per le semifinali dei playoff di Serie A . In gara-4 dei quarti, la Reyer stende Cremona 87-76, chiude la serie sul 3-1 e adesso sfiderà la favoritissima Milano: la formazione oro-granata, spinta dai canestri di Pargo (18) e Green (16), è l'unica tra le prime quattro ad aver ribaltato il fattore campo. I lombardi danno tutto, sognano la rimonta con un super Washington (20), ma alla fine devono arrendersi.

In un Taliercio carico di entusiasmo, è Venezia a partire meglio con un ottimo Bramos, ma Cremona resta attaccata e sulla sirena del primo quarto firma addirittura il sorpasso con la tripla di McGee (19-20). Ortner, ma soprattutto Pargo, risvegliano la Reyer nel secondo quarto e firmano il massimo vantaggio: +11 (37-26). La Vanoli però è un avversario tosto, impedisce ai padroni di casa di prendere il largo, e sul finire del terzo periodo sfurta una serie di leggerezze degli oro-granata per rimettere la testa avanti (54-55) con un parziale di 3-16. La gara è apertissima: l'Umana è brava a caricare di falli Cremona nell'ultimo quarto e mettere il turbo nel momento cruciale. La Vanoli resta in partita fino a 3 minuti dalla fine (74-70), poi però è costretta ad alzare bandiera bianca: Venezia adesso fa rotta su Milano.