Basket, playoff Serie A: Cantù è viva, sorpasso Brindisi

23 maggio 2015

Imparare dagli errori. E' esattamente quello che fa Cantù che, dopo le due sconfitte in trasferta, imposta una partita perfetta e imbriglia Venezia sin dal primo quarto. E' proprio l'avvio di gara il momento migliore dei brianzoli che balzano sul +19 (30-11) poco prima del primo mini-break. La Reyer però è dura a morire e, trascinata da Goss (17) e Viggiano (17), recupera piano piano sino addirittura al -1 (64-63). A quel punto Sacripanti è bravo a tener concentrata la sua squadra che un parziale di 9-0 allunga nuovamente e poi controlla fino alla fine: Metta World Peace (16) è il miglior realizzatore di Cantù, che torna così a sperare in un pass per la semifinale.



Seconda vittoria consecutiva invece per Brindisi che, dopo aver espugnato il PalaBigi dove Reggio Emilia non perdeva da ottobre, si ripete di fronte ai propri tifosi e tra due giorni proverà a chiudere. Primo quarto equilibrato al PalaPentassuglia, poi gli ospiti prendono il sopravvento e si piazzano stabilmente davanti. La forza dell'Enel è restare aggrappata agli emiliani senza mai scivolare ad oltre 9 lunghezze, per poi piazzare nell'ultimo quarto lo scatto decisivo. Denmon (21) è scatenato, ma la tripla del sorpasso la mette Turner (54-52): il finale è al cardiopalma, con Reggio che torna avanti (56-58) ma poi si arrende nonostante i 15 punti di Lavrinovic e Drake Diener.