Basket, playoff Serie A: bis Venezia, Brindisi pareggia

21 maggio 2015

E' stato dominio assoluto di Venezia per oltre mezz'ora, poi si è spenta la luce e per poco Cantù non completava una clamorosa rimonta. Dopo un primo quarto abbastanza equilibrato infatti, la Reyer ha iniziato a macinare canestri, volando sul +19 già all'intervallo: 42-23. Il gap aumenta ulteriormente nella ripresa e raggiunge addirittura il +31 ad inizio dell'ultimo periodo (69-38) grazie alla serata di grazia di Goss (13), Viggiano (11) e Stone (11, con 13 rimbalzi). A quel punto però è blackout Venezia: la vena realizzativa di Johnson-Odom (25 punti) e Feldeine (24 punti) però non basta a Cantù e Recalcati può così festeggiare la vittoria numero 62 nei playoff, record assoluto al pari di Messina.

Inverte invece il fattore campo Brindisi, che fa il colpo a sorpresa il PalaBigi, fortino inespugnato dalla seconda giornata di regular season. Da quel 18 ottobre Reggio Emilia aveva sempre vinto davanti ai suoi tifosi in campionato, ma stasera non è andata così: proprio nel momento più importante la GrissinBon cade tra le mura amiche, sotto i colpi di un'affamata Brindisi che porta addirittura sei giocatori in doppia cifra. Match tiratissimo, dove l'unico strappo avviene a tre minuti dalla fine e decide la partita: Pullen (14) si prende sulle spalle l'Enel che sul 53-53 trova un parziale di 13-3 che vale il +10. Non bastano i 24 di Polonara a Reggio, che adesso avrà necessariamente bisogno di vincere in trasferta.