Basket, Playoff Serie A: Avellino corsara a Venezia, è 1-0

26 maggio 2017

Salta subito il fattore campo in gara 1 della semifinale dei playoff di serie A con la Sidigas Avellino che passa 80-73 al Taliercio contro la Reyer Venezia e sfata un tabù contro i lagunari visto che quest'anno avevano perso tutte e quattro le precedenti sfide, due in campionato e due in Fiba Champions League. La gara è equilibrata nel primo tempo, nel secondo periodo si segna con più fatica ma le squadre tornano negli spogliatoi in perfetta parità, 32-32. Nella ripresa parte meglio la Reyer che tocca il +7 sul 39-32 ma poi, avanti 44-38, arriva un break di 10-0 della Sidigas che ricuce il gap e mette la testa avanti grazie a Logan e Ragland, vantaggio che al 30' è di 55-49 con 5 punti filati di Andrea Zerini.



Nell'ultimo periodo l'inerzia è di Avellino che tocca il +10, Venezia si rifà sotto con Peric ma poi è ancora Zerini con una bomba dall'angolo a firmare il nuovo +9 della Sidigas che diventa +1 sul 69-58 con Randolph. Da lì è un tira e molla ma la squadra di Sacripanti tiene in mano la partita e la conduce fino alla sirena finale con grande maestria. Avellino gioca una partita molto positiva, tira bene da tre, 11 su 25, e prevale a rimbalzo, 33 a 24: brilla Joe Ragland con 20 punti e 7 assist, Levi Randolph ne aggiunge 13. Per la Reyer ci sono 18 punti di Peric, 11 di Tonut e 10 di McGee. Domenica sera ci sarà gara 2 ancora al Taliercio.