Basket, playoff Nba: Warriors implacabili, i Wizards ripartono

5 maggio 2017

Prosegue la marcia inarrestabile di Golden State che vince la sesta gara su sei in questi playoff dominando dall'inizio alla fine gara-2 di semifinale contro Utah. Alla Oracle Arena Draymond Green risponde alle critiche mosse dal coach dei Jazz Quin Snyder, siglando 21 punti e 5 triple. Ancora una volta decisiva la coppia composta da Kevin Durant (25 punti e 11 rimbalzi) e Steph Curry (23 punti). Ai Jazz non basta la prestazione di livello di Gordon Hayward con 33 punti e la doppia doppia messa a referto da Rudy Gobert (16 punti e 16 assist). La serie si sposta ora a Salt Lake City dove tra sabato e domenica andrà in scena gara-3.



Al Verizon Center, Washington parte fortissimo e nel primo quarto riesce ad accumulare già un vantaggio di 22 punti (34-12) con un break di 22-0. I Celtics cercano invano la rimonta e pagano la serata sotto tono di Isaiah Thomas che mette a segno solo 13 punti. A trascinare gli Wizards ci pensa John Wall con 24 punti e 8 assist. Gara-3, che permette ai ragazzi di coach Scott Brooks di conquistare il primo punto della serie, verrà però ricordata per gli episodi di tensione in campo. Gli animi si surriscaldano nel secondo quarto quando, in seguito ad un blocco duro di Olynyk, Oubre si rialza e lo spintona a terra con rabbia generando una rissa. Il match prosegue e gli arbitri placano a fatica questo nervosismo fischiando 8 falli tecnici e 3 espulsioni. Gara-4, in programma sempre a Washington nella notte tra domenica e lunedì, promette altre scintille.