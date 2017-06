Basket, Pianigiani è il nuovo coach dell'Olimpia Milano

28 giugno 2017

Happy to announce that our client @PianigianiReal has signed 3 years contract with @OlimpiaEA7Mi ! Good luck #SimonePianigiani !

Pianigiani a Milano avrà il suo bel da fare: innanzitutto dovrà guadagnarsi la stima e l'affetto dei tifosi che, fino ad ora, non hanno preso con entusiasmo (per usare un eufemismo) l'idea del suo arrivo per via dei suoi trascorsi con la Mens Sana, con cui il coach ha vinto 6 scudetti dal 2006 al 2012. Rimanendo al campo, l'ex ct azzurro dovrà ricostruire una squadra reduce da una stagione piuttosto deludente conclusa con l'ultimo posto in Eurolega e l'eliminazione nella semifinale playoff contro Trento. La mancata vittoria di uno scudetto che sembrava scontato (e quasi doveroso visto il roster meneghino), infatti, è costata cara a Repesa, nonostante in stagione i suoi ragazzi avessero sollevato Coppa Italia e supercoppa.



Infine, ma non è un dettaglio, Pianigiani dovrà prendere una decisione anche su Alessandro Gentile. L'ex capitano dell'Olimpia, infatti, ha vissuto a sua volta un'annata da incubo: prima il divorzio con Milano a dicembre, poi le sfortunate esperienze con Panathinaikos e Hapoel Gerusalemme, appunto l'ultima squadra allenata dal coach senese, fino all'esclusione dalla Nazionale italiana. Gentile ha ancora un anno di contratto con l'EA7 e il parere di Pianigiani sull'utilità o meno del figlio di Nando nella nuova Olimpia sarà decisiva. Tra i giocatori che Pianigiani troverà ad allenarsi al PalaLido essendo sotto contratto ci sono gli azzurri Cinciarini, Abass, Fontecchio Pascolo e Cerella oltre a Kalnietis, Simon, Tarczewski, Dragic e al nuovo acquisto Patric Young.