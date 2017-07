Basket, Petrucci: "Gallinari ha capito di avere fatto un grave errore"

31 luglio 2017

Gianni Petrucci censura il pugno di Danilo Gallinari a un avversario nella sfida con l'Olanda e all'Ansa spiega: "Ha compreso di aver sbagliato. Mi dispiace che in una giornata di trionfo per lo sport italiano finiamo sui media per un gesto non edificante di un nostro atleta". E' grande l'amarezza del presidente della Federazione. "Purtroppo ormai quello che è successo è il passato - gli fa eco il ct Messina - è stato un errore molto grave perchè il concetto di farsi giustizia da soli non è in nessun modo condivisibile".