Basket: Olimpia e Reggiana, sprint vincenti

20 novembre 2016

Nel match sulla carta più facile, l 'Olimpia Milano fatica come non mai per battere il fanalino di coda Cremona. Al PalaRadi le scarpette rosse di Repesa non prendono mai il largo, a tratti devono pure inseguire, ma mostrano nervi saldi per chiudere 76-72 e centrare l'ottavo successo di fila. Resta a -2 la Reggiana che batte in volata Pesaro 87-80, bene Caserta al terzo posto dopo il 91-86 all’Orlandina: Pistoia, infine, rinasce con Trento.

La squadra di Repesa mantiene imbattibilità in campionato e primato, ma quanta fatica contro la Vanoli: a un minuto dalla fine il tabellone del PalaRadi dice 70-70, poi il canestro di Dragic e il giro in lunetta di Simon (due su due pesantissimo) regalano un successo fondamentale ai campioni d'Italia in carica.



Reggio Emilia rimane al secondo posto e nella scia di Milano grazie alle prestazioni di Aradori (18 punti) e Della Valle (16 punti): Pesaro si deve inchinare 87-80 alla compagine di coach Menetti. C'è anche Caserta nelle zone alte della classifica grazie al terzo successo di fila: 12 punti in classifica per la Pasta Reggia, gli stessi di Avellino. Irpini capaci di espugnare 70-75 il PalaSerradimigni e staccare Sassari lasciandola a quota 8 in graduatoria.



In serata Venezia batte Torino 93-90 dopo un overtime contestatissimo da parte dei lagunari per un canestro non convalidato sulla sirena dei tempi regolamentari: male di poco perché al supplementare la Fiat va avanti di 4, ma la reazione dei ragazzi di De Raffaele è di quelle monstre e vale abbastanza per il secondo successo consecutivo.