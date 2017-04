Basket, Ncaa: la finale è Gonzaga-North Carolina

2 aprile 2017

Davanti agli oltre 77mila spettatori del "Dome" di Glendale, sobborgo di Phoenix, la Final Four 2017 del college basket si apre con la vittoria di Gonzaga per 77-73 su South Carolina nella sfida tra due esordienti assolute al "grande ballo" di fine anno. Gli Zags, che nel coaching staff hanno l'italiano Riccardo Fois, sardo e amico d'infanzia di Gigi Datome, fanno gara di testa dall'inizio e nel finale respingono i tentativi di rimonta dei Gamecocks guidati da Dozier e Thornwell: brillano il play Williams-Goss, 23 punti, e il pivot Zach Collins, 14 punti, 13 rimbalzi e 6 stoppate, una decisiva nel finale.



Nella seconda semifinale North Carolina, sconfitta l'anno scorso in finale da Villanova con un tiro allo scadere di Kris Jenkins, supera in volata 77-76 Oregon, alla prima Final Four dal 1939. I Tar Heels sprecano un vantaggio di 9 punti a 6 minuti dalla fine e i Ducks rimontano fino a -1, 77-76, a 6 secondi dalla fine: lì Oregon è costretta al fallo, Meeks sbaglia i due liberi, Berry prende il rimbalzo, subisce fallo e anche lui sbaglia i tiri liberi. Decisivo però è ancora Meeks che conquista il rimbalzo e scarica per Pinson che difende il pallone fino al suono della sirena. Si ferma il sogno di Oregon mentre prosegue quello di North Carolina che, con 22 punti di Jackson e 25 con 14 rimbalzi di Meeks, si giocherà la finalissima con Gonzaga e andrà a caccia del sesto titolo NCAA, il primo dal 2009.