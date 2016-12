Basket, Nba: Warriors implacabili, Westbrook spaziale trascina i Thunder

10 marzo 2016

Nella notte Nba i Warriors conquistano la 46esima vittoria di fila in casa in regular season battendo 115-94 i Jazz. Come sempre decisivo Steph Curry che chiude virtualmente il match prima dell'intervallo con un canestro da metà campo. Russell Westbrook sigla una tripla doppia spaziale da 25 punti, 20 assist e 11 rimbalzi trascinando i Thunder al successo (120-108) sui Clippers. Con Belinelli out per infortunio i Kings cadono 120-111 con i Cavs.