Basket, Nba: Nuggets al tappeto, crisi Hornets

1 febbraio 2017

Sei gare nella notte Nba . Sconfitta in volata per i Denver Nuggets che cedono a Los Angeles contro i Lakers nonostante i 17 punti di Danilo Gallinari; quinto ko di fila per gli Charlotte Hornets di Marco Belinelli, 6 punti, che crollano a Portland contro i Blazers e proseguono la loro crisi. Vincono gli Spurs contro i Thunder, ok Raptors e Rockets, bollenti Wizards arrivati al 15esimo successo casalingo di fila.

Si interrompe il buon momento dei Denver Nuggets che, ancora senza Nikola Jokic, perdono 120-116 a Los Angeles contro i Lakers. Danilo Gallinari segna 17 punti, Wilson Chandler ne mette addirittura 26 uscendo dalla panchina ma a prevalere sono i gialloviola guidata da D'Angelo Russell, 22 punti e 10 assist. Un ko importante nella corsa ai playoff perchè alle spalle dei Nuggets si avvicinano i Portland Trail Blazers, protagonisti di un successo netto 115-98 contro gli Charlotte Hornets. La franchigia di Michael Jordan, con Marco Belinelli autore di 6 punti, incappa nel quinto ko di fila, il decimo nelle ultime 13 gare, e perde posizioni nel ranking della Eastern Conference. Blazers guidati dai 27 punti della stella Damian Lillard.



Con un grande quarto periodo i San Antonio Spurs battono 108-94 gli Oklahoma City Thunder: 27 punti e 14 assist di Westbrook non bastano contro i 36 di Kawhi Leonard. Restano bollenti gli Washington Wizards che superano 117-101 i New York Knicks con 28 punti di Beal e centrano il 15esimo successo di fila in casa. Vittoria in volata in overtime per i Toronto Raptors, 108-106 sui Pelicans: senza DeRozan è Lowry, 33 e 10 assist, a infilare il canestro decisivo a fil di sirena. Tutto facile per gli Houston Rockets che sul parquet amico del Toyota Center battono 105-83 i Sacramento Kings con 25 punti e 6 bombe di Ryan Anderson.