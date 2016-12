Basket, Nba: i Wizards abbattono i Clippers, Raptors e Spurs sorridono

19 dicembre 2016

Il risultato più inatteso della notte Nba arriva dal Verizon Center di Washington dove i Wizards frenano la corsa dei Clippers vincendo 117-110 con un super Bradley Beal, autore di 41 punti (career high). Ai losangelini non bastano i 26 di Griffin. Toronto regola 109-79 Orlando con 31 di DeMar DeRozan. A Ovest quarta vittoria di fila per gli Spurs che battono 113-100 i Pelicans nel giorno della festa per il ritiro della maglia 21 di Tim Duncan.