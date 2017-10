Basket, Nba: i Clippers di Gallinari restano imbattuti

27 ottobre 2017

Non perdono più i Los Angeles Clippers. Se poi si ha in squadra uno come Blake Griffin, la vittoria, anche se sulla sirena, arriva dopo aver trascinato i suoi per l'intero ultimo quarto. Gallinari parte bene, ma nel finale rallenta il ritmo. Comunque per lui ci sono 16 punti, 3 assist e 3 rimbalzi. Portland ha combattuto per l'intera partita, rimanendo davanti sin quasi alla fine. Lillard e McCollum trascinano i padroni di casa con 48 punti combinati e una media realizzativa dall'arco di 6/12. Ma non basta. Un grande Belinelli, invece, non basta ad Atlanta, ancora priva di Dennis Schoder L'azzurro fa il possibile: è il migliore degli Hawks e realizza 23 punti. Chicago festeggia e ne ha ragione visto che si tratta della prima vittoria in campionato. Markannen inizia in sordina, ma nel secondo tempo realizza 11 dei suoi 14 punti totali e una tripla a 48" dalla fine che mette fine alle speranze Hawks, chiudendo 91-86.



Doveva essere una serata di festa per i Milwaukee Bucks che tornano nello storico campo di The Mecca. I Boston Celtics dopo la sconfitta in casa della scorsa settimana, vincono 89-96. Gli ospiti si godono la serata di gloria di Horford che realizza 27 punti e non è da meno il suo compagno Irving che ne fa 24. Per i Buks servono a poco i 15 punti a testa di Brogdon e Middleton. Ritrova la sua ex squadra DeMarcus Cousins e non si tira indetro da fare quello che gli viene meglio: trascinare i Pelicans alla vittoria. Il numero 15 realizza 41 punti, 23 rimbalzi e 6 assist. A coronare la sua serata di onori e applausi, il recupero dal -19 della sua squadra avvenuto nel finale (prima frazione conlusa 32-17 per Sacramento). Si chiude 106-114. I Memphis Grizzlies hanno dominato per 40 minuti per poi rischiare tutto nel finale. In vantaggio di 25 punti già alla fine del secondo quarto, a 16" dalla fine gli ospiti si sono ritrovati a -1. Alla fine i Grizzlies hanno rimesso le cose a posto dalla lunetta.