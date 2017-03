Basket, Nba: Harden stende i Nuggets, orgoglio Hornets

19 marzo 2017

Si ferma a 4 la striscia di vittorie dei Denver Nuggets che, senza Danilo Gallinari, fermato da un problemino al ginocchio, perdono 109-105 in casa contro gli Houston Rockets, ormai certi del terzo posto a Ovest. Denver manda in doppia cifra sette degli otto giocatori utilizzati (Harris 17 punti) ma non basta per arginare James Harden, mostruoso con 40 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, e alla quarta tripla doppia consecutiva, la 19esima in stagione. Il Barba è anche il primo nella storia con 7 triple doppie segnando 40 punti. Con questa sconfitta i Nuggets hanno solo una gara e mezza di margine per l'ottavo posto sui Portland Trail Blazers che vincono 113-97 ad Atlanta contro gli Hawks con 27 punti di Damian Lillard. Provano a tenere vive le speranze playoff gli Charlotte Hornets che centrano un successo d'orgoglio 98-93 contro gli Washington Wizards confermandosi imbattibili, 13-0, quando tengono gli avversari sotto i 100 punti segnati. Il migliore è Zeller con 19 punti, 11 in 28 minuti per Marco Belinelli. Nelle altre gare i Cleveland Cavaliers, che tengono a riposo LeBron James, Kyrie Irving e Kevin Love, vengono travolti 108-78 a Los Angeles dai Clippers, Russell Westbrook sfiora la tripla doppia - 28 punti, 8 rimbalzi e 10 assist - nel successo 110-94 dei Thunder sui Kings, i Bulls battono 95-86 i Jazz, i San Antonio Spurs perdono 104-96 a Memphis e si allontanano dalla vetta dell'Ovest visto che i Golden State Warriors centrano la quarta vittoria in fila battendo 117-92 i Bucks con 28 punti di Stephen Curry.