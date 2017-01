Basket, Nba: Harden grida 53, Westbrook è un razzo

1 gennaio 2017

James Harden chiude il 2016 in maniera straordinaria con una prova da leggenda nel successo 129-122 dei suoi Houston Rockets contro i New York Knicks. Anche Brandon Jennings, 32 punti per i newyorkesi, si deve inchinare al "Barba" che stampa una tripla doppia senza senso con 53 punti, suo massimo in carriera, con 9 triple, 16 su 18 ai liberi, 16 rimbalzi e 17 assist: Harden eguaglia Wilt Chamberlain col maggior numero di punti, 53, in una tripla doppia, ma mai nessuno ne aveva fatta una da 50, 15 e 15. Notte di triple doppie anche per Russell Westbrook e Malcolm Brogdon. La stella degli Oklahoma City Thunder brilla nel facile successo 114-88 contro i Los Angeles Clippers: Russ realizza la tripla doppia più veloce della sua carriera in 19 minuti e 18 secondi, poi chiuderà con 17 punti, 12 rimbalzi e 14 assist. Bene anche Kanter, 23 punti. E' invece la prima tripla doppia in assoluto per la matricola dei Milwaukee Bucks con 15 punti, 11 rimbalzi e 12 assist nell'agevole successo sul campo dei Chicago Bulls, 116-96. Sugli scudi anche il greco Giannis Antetokounmpo: 35 punti, 9 rimbalzi, 7 assist e 7 stoppate, numeri che non si vedevano da Julius Erving nel 1983. Ancora assente Marco Belinelli per il problema alla caviglia e i suoi Charlotte Hornets devono piegarsi 121-109 ai Cleveland Cavaliers che hanno 32 punti da LeBron James e 28 da Kevin Love; inutili i 37 di Kemba Walker. Gli Utah Jazz battono 91-86 i Phoenix Suns mentre i Memphis Grizzlies vincono 112-98 a Sacramento coi Kings con 22 di Mike Conley.