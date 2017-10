Basket, Nba: esordio ok per Gallinari, tutto facile anche per Toronto e i Thunder

20 ottobre 2017

Tutto facile per i Toronto Raptors che inaugurano la loro stagione con una vittoria casalinga sui Bulls. A guidare i canadesi contrariamente al solito non è stata la coppia Kyle Lowry e DeRozan che si sono fermati a 12 punti e 9 assist per il primo e 11 con 5 passaggi vincenti per il secondo. Si prende la scena il lettono Valancuinas che piazza una doppia doppia con 23 punti e 15 rimbalzi. Decisivo il punteggio maturato nel secondo quarto finito +19 a favore dei Raptors con 9 punti di Miles che poi ha chiuso la sua partita con 22 totali. Per i Chiacago da segnalare il ritorno in campo di Quincy Pondexter dopo due anni e mezzo di assenza e i 17 punti della stellina finlandese Markkanen che però non sono bastati. Finisce 117-100 per Toronto.



Vittoria anche per gli Oklahoma City Thunder che, stravolti dal mercato con i nuovi arrivi di Paul George da Los Angeles e di Carmelo Anthony da New York, iniziano da dove avevano finito cioè con la super prestazione dell'MVP in carica Westbrook che colleziona la sua 80esima tripla doppia della sua carriera. Niente da fare per i New York Knicks che si arrendono ai 20 punti, 10 rimbalzi e 16 assist di Russel ma soprattutto ai colpi della nuova coppia George e Anthony che chiudono rispettivamente a 28 e 22 punti. Per quanto riguarda New York da segnalare la grande prestazione del lettone Porzingis che ha chiuso con 31 punti e 12 rimbalzi ma nessun altro suo compagno riesce a raggiungere la doppia cifra e la gara si chiude così sul punteggio di 105-84.



Nel primo derby di Los Angeles sorride invece l'azzurro Danilo Gallinari che con i suoi 11 punti contribuisce alla vittoria dei suoi Clippers contro i Lakers. La città della California è ancora padrona di Blake Griffin e DeAndre Jordan che con 29 punti e 12 rimbalzi per il primo e 14 punti e 24 rimbalzi (di cui 9 offensivi) per il secondo indirizzano il match a favore dei Clippers. Serata pessima invece per i Lakers che perdono molte palle e tantissimi rimbalzi contro la solida difesa di coach Rivers. Delude la matricola Lonzo Ball che al suo esordio in NBA segna solo 3 punti con 4 assist. Alla prima partita senza Chris Paul negli ultimi sei anni vincono lo stesso i Clippers 108 a 92.