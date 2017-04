Basket, Nba: Bulls in rimonta, Portland vede i playoff

2 aprile 2017

Sono soltanto cinque le partite nel sabato notte Nba . Spicca il successo in rimonta dei Chicago Bulls che, trascinati dai 33 punti di Jimmy Butler, piegano gli Atlanta Hawks e restano in corsa per i playoff. Post season vicina per Portland che batte Phoenix e allunga il vantaggio sui Nuggets di Gallinari per l'ottavo posto a Ovest. Il derby di Los Angeles va ai Clippers di Griffin, 36 punti, ok anche Nets e Kings.

La partita della notte è sicuramente quella dello United Center dove i Chicago Bulls battono 106-104 gli Atlanta Hawks. Furiosa rimonta dei Tori che si trovano sotto 100-91 a 5 minuti dalla fine: lì il rookie Valentine piazza due bombe, poi sale in cattedra Jimmy Butler che infila il canestro del -1, la tripla del pareggio sul 102-102, la penetrazione del 104-104 in risposta a Schroeder e i due tiri liberi della vittoria. Sono 33 i punti finali di Butler, uniti ai 25 con 11 rimbalzi di Rondo; per gli Hawks 29 di Schroeder e 20 di Hardaway Jr. E' la terza vittoria di fila dei Tori che restano in corsa per i playoff (in lotta con Pacers e Heat per gli ultimi due posti) mentre gli Hawks, al momento sesti, rischiano di farsi risucchiare nella corsa per conquistare la post season. Playoff sempre più vicini per i Portland Trail Blazers che, nonostante l'assenza del pivot bosniaco Nurkic, battono 130-117 i Phoenix Suns, centrano la sesta vittoria di fila (9-1 nelle ultime 10) e si portano a 2 gare e mezza di vantaggio sui Denver Nuggets di Danilo Gallinari per l'ottavo posto a Ovest. Ai Suns non bastano i 31 punti di Devin Booker; i Blazers vengono guidati dal duo Lillard-McCollum, 60 punti in due e 7 assist a testa. Nelle altre gare i Clippers hanno vita facile contro i Lakers, 115-104 nel derby di Los Angeles con 36 punti di Griffin e 29 con 12 assist di Paul, i Brooklyn Nets superano 121-111 gli Orlando Magic con 30 punti di Brook Lopez e oscurano la tripla doppia di Elfrid Payton (20+11+11) mentre i Sacramento Kings passano in casa dei Timberwolves 123-117 con 22 punti, massimo in carriera, del rookie Budy Hield.