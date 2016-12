Basket, Nba: Belinelli si inchina agli Spurs, Gallinari dà forfait

24 novembre 2016

Nella notte Nba agli Hornets non bastano i 12 punti di Marco Belinelli per evitare la terza sconfitta di fila. Charlotte perde 119-114 in casa contro gli Spurs guidati da Kawhi Leonard, autore di 30 punti. Danilo Gallinari salta per infortunio alla coscia destra il match perso 108-83 dai suoi Nuggets contro i Jazz. Nona vittoria consecutiva per i Warriors che stendono 149-106 i Lakers. I Cavs battono 137-125 i Trail Blazers con 40 punti di Kevin Love.

Golden State continua a volare e, dopo un inizio di stagione altalenante, conquista il nono successo di fila schiantando i Lakers con 31 punti (sette triple) di Steph Curry e 28 di Kevin Durant. Per i Warriors arriva anche la soddisfazione di siglare il record come franchigia Nba di 47 assist totali in un solo incontro. A Ovest, però, restano al comando i Clippers che si impongono 124-104 sui Mavericks con 18 punti di Chris Paul e 16 di DeAndre Jordan. Alla Quicken Loans Arena va in scena la gara più emozionante della notte, vinta 137-125 dai Cavs sui Trail Blazers. I campioni in carica dell'Nba vengono trascinati da un sontuoso Kevin Love che riesce a piazzare 34 dei suoi 40 punti nel primo quarto. LeBron James firma la 44esima tripla doppia della sua carriera con 31 punti, 10 rimbalzi e 13 assist mentre a Portland non bastano i 40 punti e 11 assist di un ispirato Damian Lillard. Il grande protagonista dello Smoothie King Center di New Orleans è ancora una volta Anthony Davis che sigla 45 punti con 10 rimbalzi nel successo (117-96) dei suoi Pelicans sui Timberwolves. E' crisi nera infine per i Thunder, condannati dai Kings alla settima sconfitta nelle ultime nove gare. Sacramento si impone 116-101 con 36 punti e 13 rimbalzi di DeMarcus Cousins. Russell Westbrook sfiora la tripla doppia mettendo a referto 31 punti, 11 rimbalzi e 9 assist.