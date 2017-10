Basket, Nba: Belinelli show contro Nowitzki, Boston ancora ko

19 ottobre 2017

Meglio di così non poteva cominciare l'avventura di Marco Belinelli con la maglia degli Atlanta Hawks. Il 'Beli', infatti, è il grande protagonista del successo della franchigia della Georgia, che passa 117-111 sul parquet dei Dallas Mavericks. Oltre ai 20 punti, l'azzurro chiude con un convincente 7/14 dal campo, condito con un 4/6 dall’arco, 3 assist, 3 rimbalzi per un positivo +14 di plus/minus. Da rimarcare anche la prova del tedesco Dennis Schroder che, senza alcun timore reverenziale, ne mette 28 nella casa dell'eroe nazionale Dirk Nowitzki. Per il 39enne di Würzburg, alla sua 20esima stagione oltre Oceano, solo 10 punti e 24 minuti sul parquet. I Boston Celtics non riescono a riprendersi dallo choc per il tremendo infortunio a Gordon Hayward ed incassano il secondo stop in fila: 108-100 contro i Milwaukee Bucks. Se all'esordio era stato LeBron James a giganteggiare, questa volta i biancoverdi devono fare i conti con un Giannis Antetokounmpo in formato MVP. Il greco chiude la propria partita con l'impressionante score di 37 punti e 13 rimbalzi, ai quali si aggiungono i 15 di Dellavedova. Per i Celtics non bastano i 17 di Kyrie Irving ed i 18 di Jaylen Brown, il migliore in campo anche contro Cleveland.



Era notevole l'attesa anche per l'esordio dei nuovi e giovani Philadelphia 76ers che, per non smentirsi, aprono la propria stagione con un passo falso. Nonostante un roster infarcito di promettentissime prime scelte, la squadra di Brett Brown deve inchinarsi alla premiata dita Wall-Beal per il 115-120 in favore degli Washington Wizards. Buona la prima in Nba di Ben Simmons, la prima chiamata al draft 2016, mai sceso in campo nella passata stagione per guai fisici: 18 punti e 10 rimbalzi. Più in ombra, invece, l'ultima prima scelta, Markelle Fultz, che chiude con 10 punti e 1 solo assist. Buono l'esordio dei San Antonio Spurs che, senza Kahwi Leonard, si affidano a LaMarcus Aldridge per avere ragione dei Minnesota Timberwolves 99-107. L'ex Portland Trail Blazers chiude con 25 punti e 10 rimbalzi, ai quali si aggiungono i 16 di un sorprendente Dejounte Murray. Ai Lupi non può bastare la prova solida del solito Karl-Anthony Towns (18 e 13 rimbalzi) e quella eccezionale di Andrew Wiggins (26 punti e 5 rimbalzi).



Dopo essersi portati a casa lo scalpo dei campioni di Golden State all’esordio, gli Houston Rockets versione 2017-2018 colgono il secondo successo in due notti, regolando 105-100 i Sacramento Kings. Senza Chris Paul, è sempre James Harden il grande protagonista per i Razzi texani: 27 punti e 9 assist per la barba più famosa della palla a spicchi. Ai Kings non è sufficiente la doppia doppia di Willie Cauley-Stein, che chiude con 21 punti e 10 rimbalzi. I Portland Trail Blazers travolgono all'esordio i Phoenix Suns 124-76 al termine di una partita mai in discussione. Damian Lillard fa il bello ed il cattivo tempo contro la rivedibile difesa dei Suns, fermando il tassametro a quota 27, ma la vera sorpresa è Pat Connaughton, che ne mette 24.



RISULTATI DELLA NOTTE NBA:

Charlotte Hornets-Detroit Pistons 90-102

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 131-140

Miami Heat-Orlando Magic 109-116

Philadelphia 76ers-Washington Wizards 115-120

Milwaukee Bucks-Boston Celtics 108-100

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 91-103

Atlanta Hawks-Dallas Mavericks 117-111

Denver Nuggets-Utah Jazz 96-106

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs 99-107

Portland Trail Blazers-Phoenix Suns 124-76

Houston Rockets-Sacramento Kins 105-100