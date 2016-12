Basket, Nba: Belinelli è un cecchino, gli Hornets volano

10 novembre 2016

E' la panchina la vera forza degli Hornets, e Belinelli ne è la più nitida dimostrazione. Il talento di San Giovanni in Persiceto spacca la partita assieme a Kaminsky, Hawes e Sessions: totale di 41 punti per le riserve di Charlotte, contro l'apporto di soli 20 dei Jazz. La differenza tra le due squadre è tutta qui, perché per quel che riguarda i quintetti è Utah a fare una figura migliore, con Hayward e Hood grandi protagonisti con 29 e 20 punti. Vincono gli Hornets, il cui calendario ora inizia però a complicarsi: prossimo appuntamento contro i Raptors. Sesta vittoria anche per Golden State. Contro Dallas gli Warriors vincono 116-95, il migliore è ancora una volta Kevin Durant con 28 punti; ma a far notizia è il primo quarto da 18 punti (sui 20 complessivi della sua partita) di un ritrovato Klay Thompson. La sfida più affascinante della notte era certamente il derby del Texas tra Spurs e Rockets: ad avere la meglio al fotofinish è Houston, col punteggio di 101-99. San Antonio prova a farsi trascinare da Leonard (34 punti e 7 rimbalzi), gli ospiti espugnano l'AT&T Center grazie a Harden (24 a referto) e Anderson (20).