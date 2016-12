Basket, Nba: Belinelli decisivo, sorride Gallinari

18 dicembre 2016

Marco Belinelli sempre più protagonista con gli Charlotte Hornets. La guardia bolognese è decisiva nel successo per 107-99 dei suoi sul campo degli Atlanta Hawks con 19 punti (8 su 11 al tiro), 11 dei quali in un equilibrato quarto periodo. 19 punti anche per Marvin Williams, 18 con 10 assist per Kemba Walker. Sorride anche Danilo Gallinari che firma 13 punti nella vittoria casalinga 127-114 dei Denver Nuggets sui New York Knicks. Denver ha 7 uomini in doppia cifra, sugli scudi Faried, 25 punti, e Mudiay, 22, mentre ai Knicks non bastano i 29 dell'ex di turno Carmelo Anthony. Storico Russell Westbrook che stampa la 50esima tripla doppia in carriera nel successo 114-101 degli Oklahoma City Thunder sui Phoenix Suns. La stella di Los Angeles chiude con 26 punti, 11 rimbalzi e 22 assist, la prima tripla doppia con un 20+20 negli ultimi 18 anni. Inutili per i Suns i 31 punti di Devin Booker. Nona vittoria di fila per gli Houston Rockets che battono in rimonta 111-109 i Minnesota Timberwolves. Karl-Anthony Towns chiude con 41 punti e 15 rimbalzi ma non bastano contro i 28 di Ryan Anderson e di James Harden, che aggiunge anche 9 rimbalzi e 13 assist. Tutto facile per i Golden State Warriors che asfaltano 135-90 i Portland Trail Blazers con 34 punti di Kevin Durant e 23 di Ian Clark, vittoria agevole anche per i Cleveland Cavs, 119-108 sui Los Angeles Lakers, con 26 punti di James e 27 con 17 rimbalzi di Love, e per gli Indiana Pacers, 105-90 a Detroit contro i Pistons con 26 punti di Paul George.