Basket, Milano vince la Supercoppa: battuta Torino 82-71

30/09/2018

Pronostico rispettato nella finale di Supercoppa giocata a Brescia. Al PalaLeonessa l' Olimpia Milano si impone 82-71 sulla Fiat Torino e conquista il trofeo per il terzo anno consecutivo. Decisive per la squadra di Pianigiani , che alza la coppa per la settima volta in carriera, le prestazioni di Micov e Gudaitis , grazie a cui Milano piega la squadra di Larry Brown , che è solo alla seconda partita in Italia ma ha già trasferito al gruppo le sue idee di un basket tutto tagli e uno contro uno.

La Fiat inizia il primo quarto con qualche difficoltà in attacco, gli esterni non creano vantaggi in palleggio e tre palle perse portano Milano sul 4-0, ma Torino impatta grazie alla rubata di Cotton. L'Olimpia prova a scappare con la bomba di Brooks e sfruttando i centimetri di Gudaitis, ma il buon avvio di Taylor mantiene la gara punto a punto e dopo il triplice cambio di Brown Torino tocca il primo vantaggio grazie a due bombe di Carr che costringono Pianigiani al primo time out. Di Della Valle l'ultimo canestro di un primo periodo che si chiude con la Fiat avanti di uno (21-20). Kuzminskas apre il secondo quarto segnando da sotto, Milano stringe le maglie in difesa e corre in transizione piazzando un parziale di 11-0 costruito anche grazie alla superiorità a rimbalzo, dove Gudaitis domina. McAdoo chiude il parziale e riavvicina i suoi fino al -6, ma Nedovic, Mvp della semifinale contro Brescia, dimostra di essere caldo da tre e Cinciarini e Gudaitis portano il vantaggio di Milano in doppia cifra, 31-41 a fine primo tempo.

Cotton apre il secondo tempo con un long two che migliora le statistiche al tiro di Torino (4 su 12 nel secondo quarto), ma Kuzminskas e tre bombe diportano al massimo vantaggio i meneghini (+18), che sfruttano anche i tanti problemi ai liberi della Fiat. Come nella semifinale contro Brescia, Milano alza il ritmo in difesa e scappa via nel punteggio nel terzo quarto, ma l'orgoglio di Cotton mantiene Torino in partita (43-57 al time out chiamato da Pianigiani). Al rientro in campo Della Valle eallungano il vantaggio dell'Olimpia, che chiude il terzo periodo avanti 67-51. All'inizio dell'ultimo quarto Torino prova ad alzare il ritmo, ma Milano continua a tirare con ottime percentuali dal perimetro e resta in controllo tenendo a distanza di sicurezza gli avversari (+18 con la schiacciata di James). Altro tentativo di reazione della Fiat, che alza la pressione e in attacco trova cinque punti in fila di, la rubata di Cotton e l'uno contro uno di Carr che riportano Torino fino al -8. Milano è in confusione e perde diversi palloni, Carr firma il -6 prima chesfidi da solo tutta la difesa della Fiat e trovi un cruciale gioco da tre punti che chiude il parziale negativo (e, di fatto, la partita). Negli ultimi minuti l'Olimpia sfrutta la superiorità a rimbalzo, Brooks e Micov (eletto Mvp del match) segnano i canestri della staffa e alla fine è festa grande per il