Basket, Milano vince e torna in vetta: agganciata Avellino

8 gennaio 2018

Vittoria serviva e vittoria è stata. Anche Milano approfitta della sconfitta di Brescia e mette in ginocchio Pistoia nel posticipo della 14ª giornata di serie A1 (63-81). L'Olimpia torna in vetta – a quota 22 punti – andando a far compagnia alla Sidigas Avellino. Nella bolgia del PalaCarrara i top scorer dell'EA7 sono Bertans (16) e Goudelock (11), mentre alla The Flex non bastano un quasi perfetto Moore da 17 punti.

Milano si affida alla solita partenza a razzo: primo break con la tripla di Micov che le permette di andare sul 13-17. I toscani faticano subito a rimanere in scia nonostante un ottimo Moore, e grazie anche al 3/4 dall'arco di Bertans i meneghini mandano in archivio il primo quarto con un discreto 19-26. Rientrata sul parquet con la paura per la botta rimediata da Theodore, l'EA7 vive di fiammate e di black out più o meno lunghi senza andare a canestro: i 9 punti totali messi a referto nel secondo quarto parlano chiaro. La The Flexx trova più spesso la via del cesto e dal 21-31 riesce a risalire fino al 32-33 con la tripla fortunosa di Moore. Poi Pistoia fallisce il possesso del sorpasso e la penetrazione di Theodore chiude il secondo periodo sul 32-35.



Nonostante un McGee baciato da Dio con 4/4 da tre in 4', Pistoia alla lunga cede il passo. La presenza di Cusin è determinante a rimbalzo in difesa, poi i due in lunetta di Micov fanno 44-52 e suonano come un campanello d'allarme per i toscani. I 21 punti totali del terzo periodo permettono all'Armani di rimettere la testa avanti e di creare un buon distacco in vista del finale: i padroni di casa, come prevedibile, sono costretti a mollare la presa quando l'affondo di Bertans vale il +14 a 6' dalla sirena (54-68). Da qui in poi la squadra di Pianigiani controlla agevolmente, tocca il massimo vantaggio di +18 con cui si chiude il match (63-81) e porta a casa la sesta vittoria esterna della stagione.



Domenica al Forum arriva Venezia, Pistoia andrà invece a far visita a una Brescia ormai in crisi dopo le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.