Basket: Milano, Tabu rinforzo playoff

L'Olimpia Milano aggiunge un tassello al proprio roster in vista dei playoff di serie A, un percorso nel quale l'EA7 Emporio Armani avrà il grande obiettivo di riconfermarsi campione d'Italia. Il club meneghino ha annunciato la firma fino al termine della stagione di Jonathan Tabu, playmaker 29enne nato in Congo ma di passaporto belga, un esterno di circa 190 cm che ha lasciato i tedeschi dell'Alba Berlino per tornare nel campionato in cui ha già vestito le maglie di Cantù e Cremona. Tabu va a riempire la casella vuota lasciata da Meacham qualche mese fa e cercherà di dare minuti nelle rotazioni a Daniel Hackett, colpito da diversi guai fisici nell'ultimo periodo. Il playmaker belga ha lasciato l'Italia nell'estate 2013 per trasferirsi in Spagna, a Saragozza, mentre quest'anno ha vestito la maglia dell'Alba Berlino. Tabu, con la maglia di Charleroi, ha vinto tre volte il campionato belga nel 2008, 2009 e 2010, e ha vinto la Coppa di Belgio nel 2009; poi la Supercoppa italiana con Cantù nel 2012. Ha giocato anche una finale scudetto ed è stato membro della Nazionale belga.