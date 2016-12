Basket: Milano lotta, ma a Chicago vince il Maccabi

2 ottobre 2015

Cuore e carattere non sono stati sufficienti all'Olimpia Milano per avere la meglio sul Maccabi Tel Aviv che a Chicago, sul parquet dei Bulls, ha vinto 85-79 la prima delle due amichevoli in programma tra le due squadre negli States. Gli israeliani hanno costruito il successo nel primo periodo, chiuso sul 29-11, mentre a Milano non è bastata la reazione a metà partita. Top scorer della squadra di Repesa è stato Alessandro Gentile con 16 punti.