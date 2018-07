Basket: Milano espugna Brescia e si porta sul 2-1 nella serie

28 maggio 2018

La semifinale si trasferisce sul parquet di Brescia, dove la Leonessa prova ancora una volta la partenza sprint trovando la tripla con Landry e Michele Vitali in risposta a quella iniziale di Kuzminskas. L’Olimpia, dopo aver riportato in parità la serie in gara-2, dimostra di non volersi concedere altri passi falsi. Brescia prova la fuga, ma Jerrells e ancora Kuzminskas vanificano in un attimo il momentaneo +6. Lo stallo persiste fino al termine del primo quarto che scivola arrivando al 17-17. La seconda frazione va avanti a colpi da tre, le squadre cercano lo strappo ma l’allungo non riesce a nessuna delle due con il vantaggio che passa da una mano all’altra. Sul 38-36 con cui si apre il terzo quarto la Germani va improvvisamente in black out, Milano ne approfitta e prende il largo toccando il +10 con un Gudaitis scatenato.



La sveglia per i padroni di casa suona proprio quando la notte è più buia e parte la lenta risalita: Michele Vitali trova le bombe da tre che stordiscono la squadra di Pianigiani indicando la rotta fino al 55-58 che porta all’ultima frazione. I ruoli si sono invertiti e la Leonessa è indomabile: Cotton, Landry e ancora uno scatenato Michele Vitali firmano il sorpasso giocando solo da fuori area. Milano è alle corde ma prova a restare in scia con Goudelock che con tre triple prima accorcia, poi firma il controsorpasso e infine mette in cascina i punti della sicurezza. Finisce 74-80 con i 20 punti messi a referto da Goudelock per l’Olimpia.