Basket, Milano completa la rivoluzione: ufficiale Cusin

28 luglio 2017

Cusin è l'ottavo acquisto dell'Olimpia che dopo il fallimento dello scorso campionato, con l'inaspettata eliminazione nella semifinale playoff contro Trento, ha dato il via all'ennesima rivoluzione degli ultimi anni. partendo dal coach: via Repesa, che in due anni ha vinto uno scudetto, due coppe Italia e una Supercoppa, e dentro Simone Pianigiani designato come l'uomo della rinascita a cui affidare un nuovo progetto nonostante le remore di una parte della tifoseria per via del suo passato senese. Proli e Portaluppi hanno poi deciso di confermare in toto il blocco italiano: Cinciarini, Pascolo, Abass, Fontecchio e Cerella (anche se quest'ultimo potrebbe ancora finire in prestito in qualche squadra italiana) ad eccezione del solo Alessandro Gentile che aveva ancora un anno di contratto ed è stato ceduto alla Virtus Bologna. Per il resto moltissimi volti nuovi: Nelle ultime settimane infatti Milano ha preso Dairis Bertans, Cory Jefferson, Jordan Theodore, Patric Young, Vladimir Micov, Amath M'Baye e Andrew Goudelock.



In uscita invece Rakim Sanders: lo statunitense dopo due stagioni in maglia Olimpia si trasferirà in Spagna legandosi al Barcellona con un contratto annuale da 1,2 milioni.