Basket, Messina verso Istanbul: "Siamo dove volevamo essere"

6 settembre 2017

La vittoria contro la Georgia che ha consentito all' Italia di chiudere al terzo posto il girone B degli Europei di basket e volare a Istanbul a giocarsi gli ottavi contro la Finlandia è arrivata col brivido ma Ettore Messina si gode il momento. "Sono molto contento. Ora siamo dove volevamo essere " ha detto il coach della Nazionale. " Questi ragazzi hanno lavorato sodo per tutta l'estate e meritano credito e rispetto " ha aggiunto.

E' servita una stoppata a fil di sirena di capitan Gigi Datome per salvare il risultato contro quella Georgia che il giorno prima, battendo Israele, aveva consegnato all'Italia la certezza della qualificazione. E proprio contro il team di coach Zouras è arrivato un successo tanto sofferto quanto importante per evitare di incontrare la Slovenia. "Una vittoria importante, giocata sempre bene eccetto gli ultimi due o tre minuti, quando abbiamo perso qualche palla di troppo e siamo stati un po' superficiali complicandoci la vita" ha detto Messina. "La cosa bella è il piglio con cui la squadra è entrata in campo stasera dopo la delusione di ieri contro la Germania. E se non facciamo solo 7/16 ai liberi magari la vinciamo di 10 punti. Cose molto buone anche stasera dalla panchina con Filloy, Biligha e Baldi Rossi" ha concluso il coach.