Basket, Marco Calvani è il nuovo coach della Dinamo Sassari

22 novembre 2015

La decisione è arrivata un po' a sorpresa dopo la sconfitta della Dinamo in Eurolega. Sacchetti era l'allenatore di Sassari dal 2009. In sei anni e 305 partite ha regalato alla Dinamo una promozione in A, uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.



Sassari in campionato ha collezionato 4 vittorie e 3 sconfitte. Sardara ha spiegato così la decisione: "Non si discute coach Sacchetti come allenatore, ci sono cicli che si chiudono ed è fisiologico. C'è bisogno di un nuovo ciclo tecnico, a Meo dovremo sempre dire grazie. La scelta non è stata fatta a cuor leggero, a giugno sapevamo che era finito un ciclo ma abbiamo provato ad andare avanti. Speriamo che il nuovo allenatore possa riportare quell'entusiasmo che al momento non c'è ed è la nostra benzina. Un ciclo nel basket che dura 7 anni è comunque un orgoglio e qualcosa di eccezionale". La squadra, per il momento, verrà affidata ai due assistan coach.