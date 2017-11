Basket, malore in Spagna: morto l'arbitro Gianluca Mattioli

17 novembre 2017

Grave lutto nel mondo del basket. L'arbitro internazionale Gianluca Mattioli, 50 anni, è morto in un ospedale di Murcia, in Spagna, dove lunedì era stato colto da un improvviso malore prima del match di Champions League. Attaccato da un misterioso virus , il fischietto pesarese alla fine non ce l'ha fatta. Immediato il cordoglio del n.1 della Fip Gianni Petrucci , che ha disposto 1' di silenzio su tutti campi.

"Ci ha lasciati Gianluca Mattioli - si legge in un comunicato della Fip -. La sua scomparsa improvvisa e inaspettata ha colto tutti di sorpresa. Ci stringiamo con grande affetto alla famiglia di Gianluca colpita dal tremendo lutto". Tutto è successo lunedì, alla vigilia della gara di Champions tra Murcia e Monaco. Mattioli ha avuto un malore e le sue condizioni sono poi peggiorate rapidamente. Trasportato in ospedale, il fischietto pesarese ha lottato contro un misterioso virus per tre giorni, ma alla fine non ce l'ha fatta. Arbitro dal 1985, Mattioli ha diretto 685 gare e il 24 marzo del 2014 aveva raggiunto le 600 partite in serie A dirigendo Super Montegranaro-Armani Milano. Si era distinto in tutte le competizioni europee, Eurolega compresa. In suo onore questo weekend verrà osservato un minuto di silenzio e tutti gli arbitri indosseranno sulla divisa da gioco il nastro nero del lutto.