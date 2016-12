Basket, malore in campo: morto il 16enne Eugenio

11 ottobre 2016

Eugenio Rossetti non ce l'ha fatta. Il 16enne colpito da un malore lunedì sera a Mazzano mentre giocava una partita del campionato Under 20 Eccellenza nelle fila del Basketrieste è morto nell'ospedale Civile di Brescia . Il giovane si era sentito male durante la gara e poi era stato colto da due arresti cardiaci prima di essere ricoverato in condizioni molto gravi. Dopo aver lottato per 24 ore, il suo cuore non ha retto.

Eugenio Rossetti aveva accusato capogiri e aveva chiesto di essere sostituito. Una volta in panchina è svenuto ed è stato prima soccorso e poi portato in condizioni disperate all'ospedale di Brescia, dove è poi deceduto. Il presidente, il consiglio di amministrazione, i soci, i dirigenti e gli atleti della Pallacanestro Trieste 2004 hanno appreso con grande dolore la morte del giovane atleta del BaskeTrieste ed espresso il loro cordoglio sul profilo Facebook del club.



"Il legame tra Pallacanestro Trieste 2004 e BaskeTrieste è molto forte. E' un legame operativo, in quanto la società BaskeTrieste è 'satellite' della Pallacanestro Trieste e fornisce il serbatoio di giovani da far esordire nel campionato di Serie A2, ma è sopratutto un legame affettivo, di squadra e di puro spirito sportivo", si legge nella nota. "Eugenio era entrato nelle file del BaskeTrieste solo da pochi mesi, con l'obiettivo di ottenere in futuro un posto nella nostra panchina", prosegue il comunicato, ripercorrendo la carriera del giovane.



"La Pallacanestro Trieste si stringe attorno ai ragazzi del BaskeTrieste, ribadendo cordoglio alla famiglia - conclude la nota -. Troveremo assieme il giusto modo per onorare il ricordo, la gioia, la sportività e la voglia di eccellere di un giovane atleta, amante del basket triestino".