Basket, la Zandalasini vince il titolo Wnba

5 ottobre 2017

Un'avventura breve, ma intensa, un'esperienza che rimarrà per sempre appiccicata sulla sua pelle. Cecilia Zandalasini a soli 21 anni è entrata di diritto nella storia del basket italiano, come la seconda giocatrice a vincere l'anello Wnba (nel 1997 la Pollini giocò 13 gare con Houston). Ovviamente non lo ha fatto da protagonista, ma allenarsi e giocare con campionesse come Sylvia Fowles le ha regalato un bagaglio d'esperienza che le tornerà senza dubbio utile nella sua ancora giovane carriera.



Ha giocato davvero poco Cecilia in queste Finals (2'05"), ma ne era consapevole quando ha accettato la chiamata di Minnesota: nessuno minuto in gara 1, 1'24" in gara 2, spettatrice in gara 3, 33" in gara 4 e 8 secondi in gara 5 che ha deciso la serie e regalato alle Lynx il quarto trionfo negli ultimi sette anni. Prima tre gare di regular season (18 minuti e due punti) e due contro Washington nei playoff (8 minuti e 2 punti).



Il presidente della FIP, Giovanni Petrucci, si complimenta con l'ala che rientrerà a Schio. "Non c’è solo l’orgoglio e la soddisfazione per il prestigioso percorso compiuto da Cecilia con dedizione e serietà in così poco tempo - ha commentato - ma c’è anche la certezza che Cecilia abbia meritato questa importante occasione e che soprattutto saprà utilizzare, con umiltà ed intelligenza, quanto imparato in questa fondamentale esperienza mettendolo al servizio del club e della Nazionale. Cecilia, ti aspettiamo per festeggiarti e per affrontare insieme nuove sfide".